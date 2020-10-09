الجزائر ١ – نيجيريا ٠ ..19 مباراة من دون هزيمة.. و”الكونتور يدور”!

حقّق المنتخب الوطني، سهرة أمس، الفوز على حساب المنتخب النيجيري، بنتيجة هدف من دون رد، سجّله المدافع رامي بن سبعيني، وهي المباراة التي لعبت في مدينة “فيلاش” النمساوية، وأضاف بها “الخضر” إلى رصيدهم رقما جديدا، حيث أصبحوا بـ 19 مباراة على التوالي من دون هزيمة.

تحكم عناصر المنتخب الجزائري، مساء أمس، بشكل جيّد في معظم أطوار المرحلة الأولى من المباراة، وساعدهم في ذلك الاستحواذ المبكر على الكرة، والذي كلل بافتتاح أشبال بلماضي باب التسجيل مبكرا.

وكان الهدف الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بقدم المدافع رامي بن سبعييني، الذي استغل ركنية منفذة، فارتقى لها في الأول بالرأس، ثم ارتدت إليه الكرة ليضعها بالرجل داخل الشباك.

ولم تشهد المباراة رد فعل واضح من المنتخب النيجيري، مع عدم تراجع “الخضر” إلى الخلف، حيث تواصلت التهديدات على مرمى “النسور”، بالأخص على الأجنحة، عن طريق بن رحمة وبولحية.

بعد ذلك، عاد “الأفناك” ليهددوا مرمى نيجيريا على مرتين في الدقيقتين 35 و37 عن طريق أندي ديلور، الذي وجه في الأولى مخالفة صاروخية من بعد 25 مترا، ليعيد التهديد بعمل فردي، عندما راوغ وسدد، لكن كرته جانبت المرمى.

وشهد ما تبقى من دقائق المرحلة الأولى سيطرة أشبال روهر، لكن من دون فعّالية، لينتهي الشوط الأول بتقدم “الخضر” بهدف نظيف.

وخلال الشوط الثاني، لم تختلف مجريات المباراة، فرغم دخول “النسور” متأخرين بهدف، وسط توقعات برد فعل أشرس من جانبهم، إلا أن “الخضر” واصلوا الظهور بشخصيتهم القوية، وكانت أكثر الفرص خطرا من جانبهم، لا سيما عن طريق اللاعب “بُولاية” وأحيانا دولور، الذي شكّلت مخالفته القوية في الدقيقة 71 خطورة كبيرة على حارس نيجيريا.

ورغم التغييرات التي أحدثها بلماضي في آخر ربع ساعة بمنحه الفرصة لبعض البدائل، لكن تشكيلته حافظت على نفس الإيقاع، وإن ضيّعت فرصة تسجيل هدف آخر على الأقل، مثلما حافظت على نظافة شباكها إلى غاية الصافرة النهائية للحكم بفوز جديد لـ “الخضر”.