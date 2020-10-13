الجزائر 2 – المكسيك 2.. درنالهم “الخلعة” بـ10 لاعبيين

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة الودية التي جمعت، سهرة أمس، المنتخب الوطني بالمنتخب المكسيكي في “لاهاي” الهولندية، وخرج “الخضر” بنتيجة التعادل رغم النقص العددي في المرحلة الثانية بعد طرد ڤديورة، وبهذه النتيجة، يصل المنتخب إلى المباراة 20 من دون هزيمة.

بداية المرحلة الأولى من المباراة، لم تشهد الكثير من الفرص، في ظل عدم مغامرة كل منتخب إلى الهجوم، وتمركز اللعب أكثر في وسط الميدان، وكان أول تهديد جزائري في د 10، بعد فتحة من بن سبعيني، غير أن رأسية بونجاح الذي لم يلحق على الكرة التي كانت عالية، حالت دون زيارتها الشباك، ردّ منتخب المكسيك جاء في د 18، عن طريق راوول خمينيز، الذي جانبت تسديدته مرمى الحارس مبولحي. وفي د31، وبعد عمل جيد، تسديدة فيغولي تصطدم بأحد لاعبي الدفاع، فرصة أخرى كانت خطيرة في د 38، بعد توغل بونجاح في منطقة العمليات، إلا أن كرته اصطدمت مرة أخرى بمدافع المنتخب المكسيكي. وجاء الرد في الدقيقة 32 من طرف المنتخب المكسيكي في د44، عن طريق نيشاتو الذي وقّع الهدف الأول، بعد خطأ من ماندي، لكن الرد جاء سريعا في د45 بتسديدة قوية من بن ناصر أسكنها في الشباك، لتنتهي المرحلة الأولى على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بداية المرحلة الثانية كانت جزائرية بكرة براهيمي التي اصطدمت بالقائم، لتعرف بعدها محاولات محتشمة من جانب المكسيك، ولعب المنتخب الجزائري بـ 10 لاعبين بداية من د 56 بعد طرد ڤديورة، عقب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، ورغم النقص العددي، تمكن المنتخب الوطني من توقيع الهدف الثاني عن طريق رياض محرز، الذي لم يجد صعوبة في زيارة شباك الحارس رودوفو فوكوتا في د67 بعد تمريرة من بن سبعيني.

وأتيحت عدة فرص لأشبال بلماضي بعد ذلك لمضاعفة النتيجة، إلا أنها ضُيّعت، ليعود المنتخب المكسيكي بقوة في د 87، ويعدّل النتيجة عن طريق ديغو لاينز.