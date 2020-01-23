الجزائر 9 عربيا و106 عالميا في مؤشر الفساد العالمي

صنفت منظمة الشفافية الدولية الجزائر في المرتبة9 عربيا والثالثة مغاربيا و106 عالميا في مؤشر الفساد العالمي لسنة 2019 .

وحسب التقرير السنوي لذات المنظمة إن الجزائر تحصلت على 35 نقطة أي تراجعت الجزائر نقطة واحدة مقارنة بالسنة الماضية.

ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول في مؤشرات الفساد تبديد وإختلاس المال العام والرشوة، إضافة إلى إستغلال النفوذ والسلطة لمصالح شخصية.

من جهة اخرى تم قياس مؤشر الفساد في الدول بآليات محاسبة المسؤولين الفاسدين، وقدرة الحكومة على تطبيق النزاهة.

وفي ذات السياق جاءت الإمارات العربية الاوى عربيا في مؤشر الفساد العالمي و21 عالميا.

بينما صنفت دولة قطر في المرتبة الثانية عربيا و30 عالميا، متبوعة بالسعودية في المرتبة الثالثة و51 عالميا.

في حين إحتلت الدانمارك في صدارة التربية كاقل دولة فسادا في العالم.