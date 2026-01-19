الجزائر تحتضن الألعاب الجامعية لشمال إفريقيا الصيف المقبل

فازت الجزائر رسميًا بشرف احتضان الألعاب الجامعية لشمال إفريقيا، المقررة خلال الفترة من 27 جوان إلى 5 جويلية المقبلين، حسب ما كشفت عنه، اليوم الاثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية أن موافقته على احتضان الجزائر لهذا الحدث الرياضي القاري الهام تستند إلى “ما تمتلكه من خبرات تنظيمية مشهودة، لا سيما القرية الأولمبية بوهران”.

كما أعرب الاتحاد الإفريقي عن ثقته في “قدرة الكفاءات الجزائرية على إخراج هذه الدورة بالشكل الذي يليق بمكانة الرياضة الجامعية الإفريقية”.