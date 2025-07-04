الجزائر تحتضن الثلاثاء المقبل منتدى رفيع المستوى لترقية التجارة والاستثمار بين الإفريقيين

تحتضن الجزائر العاصمة، الثلاثاء المقبل، منتدى رفيع المستوى لترقية التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية.

وأشرف على تنتظيم هذا المنتدى البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وكتابة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وسيتم بالشراكة مع الحكومة الجزائرية، تحضيراً للمعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2025) المقرر بالجزائر بين الرابع والعاشر سبتمبر القادم.

ومن المقرر ان يشارك في هذا الحدث كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء مؤسسات ومستثمرين وفاعلي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وسيعرف مناقشات إستراتيجية حول تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية من خلال تسريع سلاسل القيمة الإقليمية وتنافسية إفريقيا في الأسواق العالمية.

كما س يسمح باستكشاف فرص التجارة والاستثمار وإقامة اتصالات مع شركاء واكتشاف أدوات تسهيل التجارة التي يقترحها بنك “أفريكسيم بنك”.

ويمنح هذا اللقاء للمؤسسات الجزائرية فرصة التواصل مع شبكة من المستثمرين الدوليين واستكشاف فرص التصدير. وكذا تعزيز مكانتهم للمشاركة أكثر في التجارة البينية الإفريقية.