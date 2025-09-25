الجزائر تدين استخدام الكيان الصهيوني التجويع الممنهج سلاحًا صامتًا ضد الفلسطنيين

أدانت الجزائر بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة وأعمال الإبادة الممنهجة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني.

كما أدانت الجزائر استخدام الكيان الصهيوني التجويع الممنهج سلاحًا صامتًا، ومصادرة الأراضي وحرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات العيش الكريم.

وجاءت الإدانة على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على هامش أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك.

وأعربت الجزائر عن استنكارها العميق للأوضاع المأساوية التي يواجهها شباب قطاع غزة. بعد مرور ثلاثة عقود على اعتماد برنامج العمل العالمي للشباب.

كما ذكرت الجزائر بحق الشباب الفلسطيني المشروع في السلم والأمان. وحقهم في الحلم بمستقبل واعد تسوده الفرص والمساواة والكرامة الإنسانية.