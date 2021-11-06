الجزائر تدين بشدة الإعتداء الإرهابي بانيبانغو غرب النيجر

أدانت الجزائر بشدة الإعتداء الإرهابي الذي وقع يومي الـ 2و 4 نوفمبر ضد المدنيين وجنود على التوالي. مخلفا سقوط العشرات من القتلى والجرحى بـ بانيبانغو غرب النيجر وبالقرب من الحدود المالية.

وأعربت الخارجية الجزائرية في بيانها تمسك الجزائر الراسخ بالحفاظ على إستقرار دولة النيجر. كما تؤكد دعمها الكامل للكفاح المشترك في محاربة كل أشكال الجريمة والمنظمة والإرهاب

وفي الختام قدمت الجزائر تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا مجددة تضامنها مع حكومة وشعب النيجر.