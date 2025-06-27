الجزائر ترحب بتوقيع اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا

أعربت الجزائر عن ترحيبها بقيام جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا بالتوقيع على اتفاق سلام بينهما اليوم بواشنطن.

وحسب بيانٍ لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإن هذا الاتفاق يعَدُّ محطة بالغة الأهمية فى مسار استعادة السلم والأمن بشكل دائم في هذه المنطقة الإفريقية التي طالما اكتوت بنيران العنف والانقسامات المأساوية بين الأشقاء.

وأضاف البيان أنه، وعلى صعيد أوسع من نطاق هذه المنطقة، فإن هذا الاتفاق من شأنه أن يسمح باستعادة الدبلوماسية لمهمتها الأصيلة المتمثلة في التسوية السلمية للنزاعات.

كما أن هذا الاتفاق يكفل إعادة الاعتبار للسبيل الذي ينبغي اتباعه حتى تشهد بؤر التوتر والتأزم والصراع الأخرى في إفريقيا بدورها نفس التسويات السلمية التفاوضية.

هذا، وتؤكد الجزائر دعمها الكامل للتنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق. معربة عن أملها فى أن تمتد هذه الحركية البناءة إلى بقية المناطق المضطربة في إفريقيا. بما يسهم في ترسيخ دعائم قارة آمنة مستقرة توجه طاقاتها الهائلة بصفة حصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والازدهار المستدام.