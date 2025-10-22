الجزائر وبيلاروسيا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا، مكسيم ريجينكوف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

وحسب بيانٍ للوزارة، شكّل اللقاء فرصة لتباحث فرص التعاون بين البلدين في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى بحث سبل منح تسهيلات أكبر في مجال تسجيل الأدوية بكلا البلدين.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية، والتي تضم اليوم أكثر من 230 مؤسسة صيدلانية، تضمن تغطية حاجيات السوق الوطنية بأكثر من 80 بالمائة من الأدوية.

من جهته، أعرب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا عن إعجابه بالتطور الذي يعرفه قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر. مبدياً رغبة بلاده في إنشاء شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين في مجالي صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.