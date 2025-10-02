الجزائر وقطر تستعرضان مخرجات المشاورات السياسية وتؤكدان المُضيَّ نحو شراكة طموحة

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الأمينَ العام لوزارة خارجية دولة قطر الشقيقة، أحمد بن حسن الحمادي.

وحسب بيانٍ للوزارة، شكَّل اللقاء فرصة لاستعراض مخرجات الدورة الثانية للمشاورات السياسية التي عقدت صبيحة اليوم، برئاسة الأمينين العامين لوزارتي خارجية البلدين.

حيث تم التنويه بالنتائج المتميزة المُحرزة على درب توطيد علاقات الأخوة والشراكة بين البلدين الشقيقين.

كما تم، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المُشتركة بغرض الارتقاء بالتعاون الثنائي صوب الأهداف الطموحة التي سطرها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخوه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني.