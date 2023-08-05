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الوطني

الجزائر الأولى أفريقيا والثالث عربيا في إنتاج المياه بإستخدام تحلية مياه البحر

بقلم م .فيصل
الجزائر الأولى أفريقيا والثالث عربيا في إنتاج المياه بإستخدام تحلية مياه البحر
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اكد رئيس الجمهورية في لقاءه الإعلامي مع ممثلي الصحافة الوطنية توجه الدولة نحو تحلية مياه البحر أمر حتمي لضمان التزود بالمياه الشروب.

واوضح الرئيس تبون أن إنتاج المياه سيبلغ 1 مليار و400 مليون متر مكعب مع محطات التحلية.

وفي ذات السياق كشف الرئيس تبون أن الجزائر الأولى أفريقيا والثالث عربيا في إنتاج المياه باستخدام تقنية تحلية مياه البحر.

وأضاف أن مجهودات الدولة التنموية أجهضت محاولات إثارة غضب المواطنين باستغلال الشح.

رابط دائم : https://nhar.tv/Teyeu
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