الجزائر الأولى إفريقيا في أطول شبكة خطوط انابيب الغاز

كشف تقرير لموقع مؤسسة “غلوبال إنرجي مونيتور” (جي إم إي) لهذا الشهر. عن إمتلاك الجزائر لاطول شبكة خطوط انابيب غاز عاملة بطول 13 ألف و630 كلم عبر إفريقيا.

وفي تقرير ذات الموقع لهذا الشهر تحت عنوان “التدافع على الغاز الإفريقي” ان طول شبكة خطوط أنابيب غاز في القارة الإفريقية.وصل إلى 31 ألفا و555 كيلومترًا ووفقا. تحتل الجزائر منها 13 ألفًا و630 كيلومترا.

ووفقا لموقع “منصة الطاقة” في تقرير له ان “على الرغم من أفريقيا تمتلك ما مجموعه 23 ألفًا و932 كيلومترًا. من البنية التحتية لخطوط أنابيب نقل الغاز قيد التطوير؛ فإن الكثير منها لم يُبنَ حتى الآن. مع وجود معظم المشروعات في مرحلة الاقتراح و1.872 كيلومترًا فقط قيد الإنشاء حاليًا.”

وأضاف ذات التقرير أن ليبيا جاء في المركز الثاني بعد الجزائر بإمتلاكها أنابيب بطول 6 آلاف و243 كيلومترًا. وتقع أكثر 5 دول لديها أطول شبكات خطوط أنابيب غاز عاملة في شمال أفريقيا باستثناء نيجيريا.

ونشر ذات الموقع رسم بياني يوضيحي: