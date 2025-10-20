الجزائر الأولى عربياً في ترتيب المجلات العلمية وفق معامل “آرسيف” للسنة الخامسة تواليًا

حافظت الجزائر على المرتبة الأولى عربيًا في تصنيف معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي “آرسيف” ARCIF لسنة 2025. في إنجازٍ جديدٍ يعكس المكانة البحثية المتقدمة للمؤسسات الجامعية الجزائرية،

وذلك للسنة الخامسة على التوالي، بعدما نجحت 426 مجلة علمية جزائرية في تلبية معايير التصنيف، من بين أكثر من 5000 عنوان مجلة عربية تم تقييمها.

وأبرزت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 426 مجلة علمية جزائرية نجحت من بين 1272 مجلة علمية عربية التي حققت معايير معامل التأثير “أرسيف”.

كما حققت الجزائر أيضا المرتبة الأولى عربيًا من حيث عدد المؤلفين المستشهد بإنتاجهم العلمي عربيا، وبلغ عددهم 26.834 مؤلفًا بزيادة 5.400 مؤلفا عن نتائج تقرير العام الماضي.

من جانبها، جاءت المجلات الجزائرية ضمن أحسن 10 مجلات في تخصصات الآداب والعلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية، القانون، الدارسات الإسلامية، وتخصص العلوم السياسية.

على مستوى الجامعات، احتلت جامعة قاصدي مرباح بورقلة المرتبة الرابعة عربيا من حيث عدد الاستشهادات التي حصلت عليها المقالات المنشورة في المجلات الصادرة عنها والمرتبة الثامنة عربيا من حيث عدد الاستشهادات التي حصل عليها المؤلفون الذين ينتسبون إليها

كما احتلت جامعة محمد خيضر بولاية بسكرة المرتبة العاشرة عربيا من حيث عدد الاستشهادات التي حصل عليها المؤلفون الذين ينتسبون إليها.

للإشارة، يخضع معامل التأثير “أرسيف Arcif ” لإشراف “مجلس الإشراف والتنسيق” الذي يتكون من ممثلين لجهات عربية ودولية عدة. على غرار مكتب “اليونيسكو” الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا “الإسكوا”، مكتبة الإسكندرية، وقاعدة بيانات معرفة بالإضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.