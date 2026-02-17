الجزائر.. الخميس أوّل أيام رمضان المعظّم

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء بدار الإمام (الجزائر العاصمة)، أن بعد غد الخميس سيكون أوّل أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1447 هـ - 2026 م.

وبهذا سيكون بعد غد الخميس 19 فيفيري 2026م أوّل أيام شهر رمضان المبارك.

للإشارة، فإن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لديها فروع عبر مختلف ولايات الوطن. وتتشكل من علماء في الشريعة الإسلامية وخبراء في علم الفلك.