الجزائر تتقدم بـ 15 مرتبة في مؤشر تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال

احتلت الجزائر المرتبة 74 عالميًا في مؤشر تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال “IDI” للاتحاد الدولي للاتصالات.

ووفقًا لتصنيف اتحاد “IDI” في آخر طبعة له الصادرة نهاية شهر جوان 2025، تقدمت الجزائر بـ 74 مرتبة. بعدما كانت تحتل المرتبة 89 السنة المنصرمة،

وحسب التقييم، بتسجيلها لمجموع مقدّر بـ 1.86 نقطة، تتجاوز الجزائر المعدل العالمي لمؤشر تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يبلغ 78 نقطة.

وتتجاوز أيضا معدل المنطقة العربية البالغ 77.6 نقطة. وكذا معدل الدول الإفريقية المقدر بـ 56.1 نقطة، فضلا عن معدل مجموعة بلدان الدخل المتوسط الأعلى المقدر بـ81.1 نقطة.

وللإشارة، يعَدُّ مؤشّر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، أهم مؤشر لقياس وتقييم مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول العالم.

كما يرتكز على مجموعة من المؤشرات الفرعية، ضمن محورين أساسيين هما: التوصيل الشامل (مدى توصيل الأسر والأفراد بالأنترنت). والتوصيل الهادف (يتعلق بالاستعمال المفيد للأنترنت في مختلف المجالات وبتكلفة معقولة).

ويترجم هذا التقدم النتائج التي حققتها الجزائر، وفق الرؤية المتبصّرة لرئيس الجمهورية، في مجال تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر إقليمها الشاسع، وإتاحة الاستفادة منها لكل مواطنيها أيًّا كان مقر سكنهم.