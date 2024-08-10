الجزائر تجدد دعوتها لتفعيل وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة

جددت الجزائر بصفتها عضواً غير دائم بمجلس الأمن الأممي التزامها بالقرار رقم 2735 والداعي إلى تفعيل وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الجزائر في بيان للخارجية الجزائرية تمسكها التام والمطلق بهذا القرار الداعي غلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

كما تدعم الجزائر كافة الجهود الرامية إلى ضمان تنفيذ فعلي وعاجل لقرار مجلس الأمن سالف الذكر.

في السياق ذاته طلبت الجزائر عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في أعقاب قيام جيش الاحتلال الصهيوني بارتكاب مجزرة جديدة بقصفه لمدرسة “التابعين” التي تأوي نازحين شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 100 فلسطيني على الأقل.

ومن جهة أخرى تتقاسم الجزائر بشكل كلي وكامل الانشغالات التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن الحشد والتعبئة الأخيرة للقوات في مختلف مناطق ليبيا

وتدعو الجزائر جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس والتبصر لتجنيب بلدهم وشعبهم التداعيات المأساوية. مؤكدة أن وقف المواجهات والصدامات بين الإخوة الفرقاء يعد مكسبا بالغ الأهمية ينبغي الحفاظ عليه مهما كان الثمن.