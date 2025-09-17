الجزائر تحتضن مواجهة موزمبيق والصومال في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن اتحاد موزمبيق لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، أن منتخب بلاده سيخوض مباراته أمام الصومال في الجزائر.

ضمن الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء ذلك عبر بيان رسمي كشف فيه المدرب شيكوينهو كوندي، عن قائمة موسعة تضم 39 لاعبًا استعدادًا لمباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة.

وسيواجه منتخب الأفاعي السوداء أولا منتخب غينيا كوناكري في ملعب زيمبيتو الوطني، قبل أن يطير إلى الجزائر لملاقاة منتخب الصومال.