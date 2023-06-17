الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على طلاب الثانوية بأوغندا

أدانت الجزائر وبشدة، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف ليلة أمس مرقدا لطلاب الصف الثانوي التابع لمدرسة لوبيريها في مدينة مبوندوي غرب أوغندا. والذي أسفر عن مقتل العشرات الطلاب الأبرياء وسقوط عدد من الجرحى.

وتعرب الجزائر في بيان للخارجية عن تعازيها لأهالي وذوي الضحايا “إذ تعرب الجزائر عن خالص تعازيها وتضامنها مع الحكومة الأوغندية وشعبها الشقيق، تتقدم بأصدق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وأضاف البيان “كما تجدد الجزائر تأكيدها على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق إقليميا ودوليا لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله والعمل الجاد بغية تجفيف منابع تمويله”.