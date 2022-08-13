الجزائر تدين بشدة التفجير الإنتحاري الذي وقع في جدة بالسعودية

أدانت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم وبشدة التفجير الإنتحاري وقع في جدة بالسعودية. كماحيت الإحترافية العالية لقوات الأمن بالمملكة التي احبطت هذه العملية الارهابية والحفاظ على سلامة المواطنيين.

واعبرت الجزائر عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وجددت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تضامنها مع السعودية في كفاحها ضد الإرهاب.

مؤكدة على أهمية حشد الجهود الضرورية على المستوى الدولي من أجل استئصال هذه الآفة والوقاية منها. وذلك وفق مقاربة متكاملة ومتعددة الأطراف بما يضمن تحقيق استجابة شاملة، فعلية وأكثر حزما في مواجهة التهديدات الارهابية المتزايدة في مختلف أنحاء العالم.