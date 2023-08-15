الجزائر تدين وبشدة الهجوم على مرقد “شاه جراغ” في مدينة شيراز جنوبي إيران

أدنت الجزائر وبشدة الهجوم الإرهابي الذي ارتكب يوم الأحد، على مرقد “شاه جراغ” في مدينة شيراز جنوبي إيران، مخلفاً العديد من الضحايا والمصابين.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية قدم الناطق الرسمي للخارجية خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية قدم الناطق الرسمي للخارجية خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما اكد تضامن الجزائر مع الجمهورية الإسلامية الايرانية الشقيقة في هذه الفاجعة.