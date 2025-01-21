الجزائر تستلم الرعية الإسباني جيلبرت نافارو

حطّت سهرة اليوم الثلاثاء بمطار بوفاريك العسكري الطائرة التي تقل على متنها الرهينة الإسباني، جيلبرت نافارو، الذي تم استلامه في صحة جيدة.

الرعية الإسباني تم نقله على متن رحلة جوية خاصة من تين زواتين إلى القاعدة الجوية ببوفاريك.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، استلمت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، اليوم، الرعية الإسباني NAVARO CANADA JOAQUIM وهو في صحة جيدة.

وكان الرعية الإسباني في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريح 14 جانفي 2025، بالمنطقة الحدودية الجزائرية-المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من 5 أفراد.

المعني تم نقله على متن طائرة خاصة، من مطار تين زواتين بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الإسبانية.