الجزائر تسجل ذروة قياسية جديدة في استهلاك الكهرباء

سجّلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، ذروة قياسية جديدة في استهلاك الكهرباء بواقع 19.660 ميغاواط، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بحسب بيانٍ لمجمع سونلغاز.

وأوضح المصدر ذاته أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المصحوب بمستويات عالية من الرطوبة عبر عدد من ولايات الوطن، أدى إلى تسجيل ذروة قياسية جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية، بلغت 19.660 ميغاواط، اليوم الثلاثاء، على الساعة الثالثة وواحد وأربعين دقيقة (15:41 سا). أي بزيادة 80 ميغاواط مقارنة بيوم أمس الاثنين.

وفي هذا السياق، أكد البيان أن الشركة، وفي ظل هذه المستويات الاستثنائية من الطلب، “تواصل ضمان استجابة نوعية للطلب المحل،بالتوازي مع الحفاظ على عمليات تصدير الكهرباء نحو تونس”.