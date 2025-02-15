الجزائر تفتك منصب نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي

فازت سلمى مليكة حدادي سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا وممثلتها الدائمة لدى الإتحاد الإفريقي بمنصب نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي على حساب مرشحة المغرب.

وبعد أن حازت سلمى مليكة حدادي على 33 صوتا تحل مليكة حدادي محل مونيك نسانزاباغانوا من رواندا التي انتهت فترة ولايتها.

وبتاريخ 17 ديسمبر 2024 أطلق وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، رسميا حملتها الانتخابية من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتعتبر مليكة حدادي دبلوماسية محنكة لديها خبرة تجاوزت العقدين من الزمن لصالح السلام ووحدة القارة. كما أن خبرتها المهنية الغنية ومهاراتها القيادية ورؤيتها الإستراتيجية وفهمها للقضايا القارية والدولية تجعلها تجسد حقا تطلعات القارة إلى السلام والوحدة والتنمية المستدامة.

كما أثبتت طوال مسيرتها المهنية مهاراتها في التفاوض مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركاء الإقليميين والدوليين.

وتميزت حدادي بكفاءتها في إدارة المهمات الدبلوماسية المعقدة من خلال تمثيل الجزائر وإفريقيا على أفضل وجه في المفاوضات وعمليات صنع السياسات ذات الأهمية العالية.