الجزائر تنضم رسميا للتحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر بناميبيا

انضمت الجزائر، الخميس 11 سبتمبر 2025 ، للتحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر (AGHA).

وذلك خلال أعمال القمة الأفريقية العالمية للهيدروجين، المنعقدة في العاصمة الناميبية ويندهوك، من 9 إلى 11 سبتمبر 2025، بحضور سعادة سفير الجزائر لدى ناميبيا، عبد الكريم ضياف.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قدّم سعادة السفير الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين في الجزائر. كما استعرض المشاريع والأنشطة الجارية في هذا المجال. مؤكدا على التزام الجزائر بتطوير قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وقد تم إطلاق التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر، الذي يترأسه وزير الكهرباء والطاقة بجمهورية جنوب أفريقيا، كغوسينتشو راموكغوبا، شهر ماي 2022، بهدف إنشاء منصة تقودها الحكومات الأفريقية وتجمع البلدان الأفريقية الملتزمة بتسريع مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على نطاق واسع. وتعزيز التنسيق والتشاور والتعاون الإقليمي، وترسيخ موقع أفريقيا كرائدة عالمية في اقتصاد الهيدروجين الأخضر.

يسعى التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية. منها إظهار القيادة السياسية والطموح القاري مع إبراز الطموحات الصناعية الخضراء وضرورة التعاون الأفريقي.

ودعم الأُطر القانونية والتنظيمية ومرافقة الحكومات في وضع قوانين تسمح بالاستفادة من الهيدروجين الأخضر.

وتسريع وتحسين تطوير الأسواق وبناء نماذج التمويل الخضراء لصالح الاقتصادات المحلية. مع تعزيز التطوير التكنولوجي ومشاركة الخبرات التقنية لبناء سلاسل توريد محلية متطورة،

وكذا تطوير المعايير والشهادات باعتماد معايير عالية لضمان جودة مشاريع الهيدروجين الأخضر. وإنشاء شراكات استراتيجية لتعزيز الدعم التقني والفني وتوفير سبل التمويل من الشركاء الدوليين.

ويندرج انضمام الجزائر لهذا التحالف الأفريقي في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين في الجانب المتعلق بتعزيز الشراكة والتعاون الدولي في هذا المجال.

كما تمَثِّل رسالة قوية للوحدة والطموح القاري من أجل تعزيز وتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر عبر أفريقيا.

وكذا خطوة مهمة في إطار استراتيجية الجزائر للانتقال الطاقوي وتنويع الاقتصاد الوطني. حيث تسعى البلاد إلى الاستفادة من إمكانياتها الهائلة في مجال الطاقات المتجددة لتصبح لاعبا رئيسيا في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي.

وسيمكّن هذا الانضمام من تعزيز دور الجزائر في التعاون البيني مع الدول الأفريقية في مجال الهيدروجين الأخضر. وتبادل التجارب والخبرات والتقنيات المتطورة للدول الأعضاء، والمشاركة في برامج التدريب وبناء القدرات. إضافة إلى الولوج إلى فرص التمويل والاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر على المستوى القاري.