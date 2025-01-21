الجزائر ضمن TOP 5 للمدن الأكثر أمانًا في إفريقيا

كشف مؤشر الجريمة “نومبيو” لسنة 2025 عن قائمة المدن الأكثر أمانًا في إفريقيا.

وصنّف المؤشر مدينة الجزائر في المرتبة الخامسة من بين المدن الأقل تعرضًا للجريمة.

بينما جاءت مدينة بيتر ماريتزبرغ بجنوب إفريقيا في المركز الأخير للمدن الأكثر أماناً في إفريقيا بمؤشر 18.00 للأمان و82.00 للجريمة.

في تصنيف المدن الأفريقية في نومبيو، جاءت الجزائر في المرتبة الخامسة من بين المدن الأقل تعرضًا للجريمة.

وصنف المؤشر المدن الأكثر أمانا في إفريقيا على النحو التالي:

الإسكندرية، مصر (45.41 ): المدينة الأكثر أمانًا في أفريقيا، مع مؤشر للجريمة شديد الانحدار.

تونس، تونس (48.49): مؤشر للجريمة المعتدلة، أكثر بساطة في السنوات الأخيرة.

أديس أبابا، إثيوبيا (50.08 ): وضع مستقر، مع فقدان التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

القاهرة، مصر (50.55): جريمة معتدلة، ولكنها تحتوي على مؤشر أقل خطورة.

الجزائر، الجزائر (51.28): جريمة نسبية معتدلة، أكثر من عدة سنوات.

وحسب مؤشر ذاته، جاءت الجزائر في التصنيف العالمي للجريمة، بمؤشر 51.28، ضمن المدن الإجرامية “المعتدلة”.