الجزائر – غامبيا.. دخول الأنصار إلى ملعب عنابة مجاناً

أعلن مدير الشباب والرياضة لولاية عنابة، حسين علوي، في تصريح خصّ به الصفحة الرسمية لإذاعة عنابة الجهوية، عن مجانية الدخول لجماهير الكرة الجزائرية إلى ملعب 19 ماي 1956.

بمناسبة المواجهة المنتظرة بين المنتخب الوطني المحلي ونظيره الغامبي. المقررة هذا الجمعة، بداية من الساعة السابعة (19:00) مساءً. لحساب إياب الدور الأخير لتصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان) 2025.

إذ يسعى أشبال الناخب الوطني، مجيد بوقرة، إلى انتزاع بطاقة التأهل بعد التعادل السلبي (0-0) في لقاء الذهاب بمدينة باكاو الغامبية.

وأكد علوي، أن أبواب الملعب ستُفتح في حدود الساعة الثالثة أو الرابعة مساءً من يوم المباراة. بهدف تسهيل دخول الأنصار وتوفير الظروف المناسبة لمتابعة اللقاء. مشددًا على أهمية الحضور الجماهيري الكبير لدعم اللاعبين وصنع أجواء حماسية تليق بحجم الرهان.

وجاءت هذه المبادرة في إطار دعم المنتخب الوطني المحلي. وتحفيز الجماهير على التوافد بكثافة لتقديم الدعم اللازم، في محطة حاسمة من مشوار التصفيات.