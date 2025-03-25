الجزائر – موزمبيق.. الخضر لتعبيد طريق التأهل إلى مونديال 2026

يستقبل المنتخب الوطني نظيره منتخب موزمبيق، سهرة اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، على أرضية ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد. بداية من الساعة العاشرة.

ويسعى القائد رياض محرز ورفاقه إلى تحقيق فوز جديد وتعزيز صدارة المجموعة. إذ يمتلك المنتخب الجزائري 12 نقطة. وهو رصيد موزمبيق نفسه، لكن مع أفضلية فارق الأهداف.

وتُعد المباراة نهائياً مبكراً وفقًا لتصريحات اللاعبين، أبرزهم رامي بن سبعيني ورياض محرز. وهو الثنائي الذي يعوّل عليه كثيرًا في هذه المواجهة نظرًا لخبرته وتجربته الكبيرة.

كما يطمح محاربو الصحراء إلى الاقتراب أكثر من مونديال 2026. من خلال تحقيق الفوز على أحد أبرز المنافسين في المجموعة التي تضم كلًا من بوتسوانا، غينيا، والصومال، وأوغندا.

وللإشارة، سيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناتي “الأرضية” و”الشبابية” التابعتين للتلفزيون العمومي الجزائري.