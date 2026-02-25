الجزائر وبلجيكا تبحثان تعزيز الاستثمارات البينية في الطاقة والفلاحة

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأربعاء، سفير مملكة بلجيكا بالجزائر، جاك كيريا.

وحسب بيانٍ للوكالة، تم خلال هذا اللقاء، بحث سبل تطوير الاستثمارات البينية وتشجيع إقامة شراكات ثنائية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات في البلدين، والعمل على وضع آليات تنسيق لتنظيم لقاءات أعمال ومنتديات اقتصادية مشتركة تتيح استكشاف فرص الاستثمار والشراكة.

وتم خلال اللقاء أيضًا التركيز على عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام مشترك، على غرار الفلاحة، الطاقة والصناعة الصيدلانية.

كما ناقش الطرفان سبل إنشاء مجلس أعمال مشترك من شأنه تعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

ومن جهته، أبرز عمر ركاش، الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في مرافقة المستثمرين الأجانب وتسهيل تجسيد مشاريعهم في الجزائر، مستعرضًا المزايا والتحفيزات التي يوفرها الإطار القانوني للاستثمار.