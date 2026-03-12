الجزائر وتونس تطلقان خطوطًا برية دولية جديدة

أعطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إشارة انطلاق أولى الرحلات البرية الدولية بين الجزائر وتونس، ضمن جهودها لتسهيل تنقل المواطنين وتعزيز الروابط الأخوية بين البلدين.

وشهد الحدث حضور الأمين العام للوزارة، بمرافقة السيدة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية حسين داي، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين، والمدير العام للمؤسسة الجامعية للنقل والخدمات، والرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير واستغلال المحطات البرية.

تفاصيل الخطوط الجديدة:

الخط الأول: الجزائر العاصمة - تونس العاصمة

أول رحلة: الخميس 12 مارس 2026، الساعة 20:00 من محطة خروبة.

مسار الرحلة: برج بوعريريج – سطيف – قسنطينة – قلعة سنان – تاجروين – الكاف – تونس العاصمة.

البرنامج الأسبوعي: رحلتان ذهابًا وإيابًا، يومي الخميس والسبت.

الخط الثاني: عنابة – تونس العاصمة

أول رحلة: الجمعة 13 مارس 2026، الساعة 07:00 من محطة سوقرال بعنابة.

مسار الرحلة: بن مهيدي – عين العسل – الطارف – العيون – ببوش – عين دراهم – جندوبة – باجة – تونس العاصمة.

البرنامج الأسبوعي: أربع رحلات ذهابًا وإيابًا، أيام الخميس، الجمعة، السبت، والأحد.

وأعلنت الوزارة أن الحجز متاح مسبقًا في محطتي سوقرال بالجزائر العاصمة وعنابة، أو عبر تطبيق محطتي، مع ضرورة توفر جواز سفر ساري المفعول.