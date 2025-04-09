الجزائر وعُمان يبحثان تعزيز التعاون في مجال النقل بمختلف أنماطه

قام وزير النقل، السعيد سعيود، بزيارة عمل إلى سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، رفقة وفد هام من القطاع.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد استقبل وزير النقل من طرف وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني، المهندس سعيد بن حمود المعولي. ووزير الاقتصاد بالحكومة العُمانية، الدكتور السعيد الصقري، وسفير الجزائر بسلطنة عمان.

وبعد مراسم الاستقبال، عقد وفدا البلدين جلسة عمل، لتبادل الرؤى حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بالنقل بمختلف أنماطه: الجوي، البحري، البري، ودراسة فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين.

كما استعرض الطرفان العلاقات الثنائية وبحث تعزيز التعاون القائم بين الدولتين الشقيقتين في مجال النقل. بما يحقق خدمة المصالح المشتركة وما يعود على الشعبين الصديقين بمزيد من المنافع.