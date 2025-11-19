الجزائر وفيتنام توقعان على مذكرة تفاهم في مجال السكن والعمران وتطوير المدن

وقّع وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، ونظيره الفيتنامي، تران هونغ مينه، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم في مجال السكن والعمران وتطوير المدن.

وحسب بيانٍ للوزارة، جرت مراسم التوقيع بإشراف الوزير الأول، سيفي غريب، ورئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه شينه.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت قطاعات عدة.

وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجال التنظيم التقني والمهارات الفنية للبناء، وحشد الخبراء لتعزيز القدرات الفنية.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات في إدارة المدن الجديدة والاقطاب الحضرية، وكذا تنظيم دورات تدريبية للكوادر المتخصصة، وتطوير شراكات بين مراكز البحث للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون الفني والعلمي بين مؤسسات البلدين في مجال إنشاء مراكز حضرية جديدة والبنى التحتية.