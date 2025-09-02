الجزائر و”هاليبرتون”.. شراكات جديدة في استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز

أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نائب رئيس شركة “هاليبرتون العالمية لشمال إفريقيا، أحمد حلمي.

وجرت المباحثات بمقر الوزارة وبحضور إطارات من الوزارة وممثل شركة “هاليبرتون” بالجزائر.

وخلال اللقاء، تباحث الطرفان علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سوناطراك و”هاليبرتون” في قطاع المحروقات، وآفاق تطويرها مستقبلا.

كما تطرّق الطرفان إلى فرص التعاون في مجالات استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، والخدمات البترولية، والحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تكوين الموارد البشرية في هذه المجالات.

وبالمناسبة، أكد عرقاب على أهمية توطيد التعاون مع “هاليبرتون”، بالنظر إلى علاقاتها التاريخية مع سوناطراك.

كما شدد الوزير على الدور المحوري للحلول الرقمية في تعزيز الاستغلال الأمثل لموارد المحروقات الوطنية وضمان استدامتها.

وفي السياق ذاته، دعا عرقاب إلى تطوير الحقول ورفع مستويات الإنتاج. مع إيلاء أهمية خاصة لترقية المحتوى المحلي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التكوين.

ومن جهته، أكد حلمي التزام شركة “هاليبرتون” بتعزيز حضورها الاستثماري في الجزائر. مشيدًا بالتطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة في ظل الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار.

وجدّد التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول والتكنولوجيات المتقدمة، والمساهمة في ترقية المحتوى المحلي، ودعم جهود التكوين والتدريب. إلى جانب إقامة شراكات استثمارية تعود بالنفع على الطرفين.