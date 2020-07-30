الجزارون يستنجدون بالوالي لفتح المسالخ البلدية المغلقة بالشلف

إستنجد اليوم العشرات من جزاري ولاية الشلف بالوالي مسعود جاري بغرض التدخل لإتخاذ الإجراءات التي من شأنها إعادة فتح المسالخ البلدية التي تم غلقها منذ أشهر لأسباب تبقى مجهولة حسب ما جاء في معرض شكواهم.

وحسب تصريحات بعض الجزارين للنهار أولاين فإن أغلب المسالخ البلدية على غرار تنس ، الزبوجة ، بوزغاية ، أولاد فارس ، الشطية ، والشلف قد تم غلقها دون سابق إنذار بعد فتح مذبح خاص على المحور الوطني رقم 04 بأم الدروع

الحالة التي جعلتهم مجبرين على التعامل مع هذا الأخير على الرغم من تكبدهم لخسائر إضافية بسبب تكاليف التنقل و مستحقات والذبح في وقت تم فيه رفع سعرها من 5 دج إلى 10 دج للكيلوغرام الواحد من اللحم .

هذا ، وتساءل هؤلاء كيف يمكن للجزارين والمواطنين من أغلب بلديات الولاية ذبح أضاحيهم في هذا المسلخ الخاص الذي يعرف حسبهم إقبالا كبيرا يوم العيد ما قد يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ناهيك عن حرمان خزينة البلديات من المداخيل التي من المفروض إستغلالها في دعم مشاريع التنمية المحلية .