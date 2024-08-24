الجعايدي: “جاهزون ومهمتنا لن تكون سهلة في البطولة”

أبدى مدرب نادي بارادو، راضي الجعايدي، رضاه التام بما قدمه لاعبوه في المباراة الودية أمام نادي شبيبة الساورة بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

وقال راضي الجعايدي، في تصريح لقناة “النهار” اليوم السبت: “المهمة ليست سهلة لاختيار التشكيلة الأساسية التي سنعتمد عليها في البطولة، الأمر ليس سهلا، نعمل على تطوير اللاعبين بشكل أفضل”.

كما أضاف المدرب التونسي: “المنافسة ليست سهلة و سنعمل ما في وسعنا من أجل تقديم مستويات جيدة، شخصيا أن راض عن الاستقدامات”.

وختم مدرب الباك: “تأخير موعد انطلاق البطولة في صالحنا، شرعنا مبكرا في التحضير، وعندما تنطلق المنافسة سنكون جاهزين”.

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