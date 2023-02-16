الجعدي :”شبيبة القبائل فريق جيّد ومعاناته في البطولة لا يعني أنه ضعيف”

أكّد لاعب الوداد البيضاوي رضا الجعدي معرفته الجيّدة بفريق شبيبة القبائل الذي سيواجه غدا في رابطة الأبطال.

وقال رضا الجعدي خلال الندوة الصحفية اليوم الخميس “شبيبة القبائل فريق جيّد، و لعب المنافسة الموسم الماضي. نعلم أن الفريق يعاني في البطولة، لكن مباريات رابطة الابطال مغايرة تماما”.

كما أضاف “من جانبنا لا نملك الوقت الكافي، للحديث كثيرا على الإقصاء من المونديال، لأن المباراة أمام شبيبة القبائل تنتظرنا التي ستكون قوية”

وأردف الجعدي “تجربة جديدة بداية من الغد، نحن عائلة واحدة وكل الأمور تسيير بشكل جيّد. نسعى للفوز باللقب خاصة و أن نفس التشكيلة تقريبا لا زالت متواجدة”ن

كما ختم لاعب الوداد البيضاوي “نسعى لتشريف ألوان الوداد جيّدا و أنصار الفريق الذي ينتظرون عودتنا بنتيجة ايجابية”.

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