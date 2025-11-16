الجـمعي عطـاء الله رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة شباب قسنطينة

أعلنت إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم نادي شباب قسنطينة، اليوم الأحد، عن تعيين الجـمعي عطاء الله رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة، وذلك تطبيقًا للقوانين المعمول بها داخل النادي.

وجاء هذا القرار بعد قبول استقالة الرئيس السابق وديع لخضاري، حسب البيان الذي نشرته إدارة فريق السياسي. حيث أكدت أن عملية التنصيب تمت بشكل رسمي، على أن يباشر الرئيس الجديد مهامه مباشرة في إطار استمرار العمل التسييري للفريق.

وأكدت الشركة الرياضية في بيانها أنها تلتزم بضمان الاستقرار الإداري ومواصلة تنفيذ البرنامج المسطر، بما يخدم مصالح النادي ويضمن السير الحسن لمختلف الهياكل.