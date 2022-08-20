الجفاف يكشف هياكل سفن غرقت في الحرب العالمية الثانية

تشهد أوروبا أسوأ موجة جفاف منذ سنوات، والتي أدت إلى انخفاض منسوب المياه في نهر الدانوب لأدنى مستوياته منذ ما يقرب من قرن.

وهو ما أدى لكشف عن هياكل عشرات السفن الحربية الألمانية التي غرقت خلال الحرب العالمية الثانية، قرب ميناء براهوفو الصربي المطل على النهر.

وكانت هذه السفن من بين مئات أغرقها أسطول ألمانيا النازية في البحر الأسود في نهر الدانوب عام 1944. أثناء انسحابه أمام تقدم القوات السوفيتية.

وكشف الجفاف هذا العام، عن أكثر من 20 هيكلاً على امتداد نهر الدانوب بالقرب من براهوفو في شرق صربيا.

ولا يزال الكثير منها يحتوي على أطنان من الذخيرة والمتفجرات، ما يشكل خطراً على حركة الملاحة.

ويتعرض العاملون في قطاع صيد الأسماك المحلية للخطر أيضا ومن بينهم العاملون من رومانيا. التي تقع على الجانب الآخر من النهر.

وتسببت شهور الجفاف والارتفاع القياسي في درجات الحرارة في اختناق حركة الملاحة النهرية. في مناطق حيوية أخرى من أوروبا مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

ولجأت السلطات في صربيا إلى التجريف لإبقاء ممرات الملاحة في نهر الدانوب مفتوحة.

وأدت بعض الهياكل عند براهوفو إلى تقليص مساحة الممر الملاحي في هذا الجزء من نهر الدانوب إلى مئة متر فقط بدلاً من 180 متراً.