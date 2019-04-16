الجلفة.. أساتذة “عريوة عمر” بحتجون بسبب إنعدام التجهيز البيداغوجي

قام أساتذة ثانوية ” عريوة عمر” بمدينة الجلفة اليوم الثلاثاء بإحتجاج وتوقف عن العمل لانعدام التجهيز التعليمي والإداري.

وإحتضنت هذه المؤسسة لتكريمات الرابطة المحلية للرياضة المدرسية للفرق المشاركة في إحتفال عيد العلم.

حيث إغتنم مديرية التربية بالولاية ليستمع لانشغالات الأساتذة الذين بدورهم طرحوا عددا منها.

لاسيما منها ما تعلق بإنعدام التجهيز البيداغوجي للمواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وذلك منذ افتتاح المؤسسة في فترة 5 سنوات.

وأكد المحتجون أن “انعدام التجهيز التعليمي والمخبري الذي يضاف له نقص التجهيز الإداري الذي يعاني منه طاقم المؤسسة.

كان لذلك الأثر المباشر على سير العملية البيداغوجية للتلاميذ الذين حرموا من التجارب العلمية وإستعمال المعدات في مخابر مادتي الفيزياء والعلوم الطبيعية.