الجلفة..أمن دائرة حد الصحاري يوقف شبكة  لسرقة المنازل ويسترجع أجهزة الكترونية 

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حد الصحاري بولاية الجلفة 4 مشتبه فيهم في العقد الثالث و الرابع من عمرهم.

وذلك لتورطهم في تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة مع توافر ظرفي الكسر والتعدد.

بالإضافة الى إخفاء أشياء مسروقة من داخل احدى المساكن بمدينة حد الصحاري.

و حسب ما أفاد به مصدر “النهار أونلابن”، فإن العملية جاءت على إثر تقدم أحد الضحايا إلى مصالح الشرطة لذات أمن الدائرة.

نتيجة لإيداع شكوى رسمية على أساس تعرض مسكنه لفعل السرقة، أين أستولى الجناة من داخله على بعض الأجهزة الإلكترونية و مبلغ مالي،

وحسب ذات المصدر، فإن عملية البحث والتحري التي باشرتها الفرقة المحققة في القضية.

أين تمكنت خلال وقت وجيز من توقيف الفاعلين واسترجاع جل المسروقات،

و بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية قدم المشتبه فيهم الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة وفقاً لإجراءات المثول الفوري.

وصدر ضد اثنين منهم حكم بسنتين حبس نافذة وغرامة مالية لكليهما قدرها:200 ألف دج فيما صدر ضد المشتبه فيه الثالث حكم بسنة حبس نافذة.

دون الإيداع وغرامة مالية قدرها:100 ألف دج، مع استفادة المشتبه فيه الرابع من البراءة.

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أوقفت، عناصر الشرطة القضائية بدائرة حاسي بحبح في الجلفة، عصابة متكونة من 8 أشخاص مشتبه فيهم.

ويتراوح أعمار افرادها مابين 22 سنة و54 سنة، متهمة بسرقة عدة منازل في المنطقة.

تعود حيثيات القضية، إلى تقدم أحد ضحايا إلى مصالح الشرطة بحاسي بحبح، من أجل إيداع شكوى مفادها بتعرض مسكنه للسرقة من قبل مجهولين.

أين أُستُولِيَ من داخله على بعض التجهيزات والمعدات الخاصة بمسكنه طور الإنجاز.

وعلى إثر ذلك كثفت ذات المصالح عمليات البحث والتحري، التي مكنت من تحديد هوية المشتبه بهم في القضية.

واسفرت العملية من توقيف عناصر العصابة في حالة تلبس وبحوزتهم بعض المعدات المستعملة في عمليات السطو.

هذا وقد تمّ تفتيش مساكن المشتبه فيهم، وفقاً للإجراءات المعمول بها، أين تمّ العثور على كميات هائلة من المسروقات.

والمتمثلة في معدات خاصة بالبناء، الأجهزة الكهربائية، الأبواب الحديدية والخشبية، المحركات الكهربائية الخاصة بالمياه.

كما تم حجز خلال العملية مبلغ مالي معتبر، أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، كما تم حجز مركبة كانت تستعمل في عمليات السرقة.

وقد قُدِمَ المشتبه بهم الثمانية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح.