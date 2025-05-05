الجلفة: إتلاف 120 كلغ من الدجاج الفاسد داخل مطعم شواء

تمكن أعوان مكافحة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجلفة، اليوم الاثنين، من حجز وإتلاف 120 كلغ من الدجاج من دون شهادة صحية بيطرية مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك. في إطار عمليات الرقابة للوقاية من التسممات الغذائية الجماعية ذات المصدر التجاري، خلال دورية ميدانية على مستوى أحد المحلات لبيع الدجاج المشوي.



وكشفت الخرجة الميدانية للمصالح ذاتها، من خلال معاينة دقيقة للمحل، كوارث صحية. إذ تم العثور على كمية كبيرة من دجاج فاسد موجه للشواء ولحوم بيضاء غير صحية. و قد جاءت عملية الحجز والإتلاف على إثر مراقبة أحد المحلات لبيع اللحوم البيضاء (الطازجة). حيث تم ضبط وحجز 120 كيلوغراماً من الدجاج الفاسد كان موجها للاستهلاك.

وهذا بعد معاينته من قبل الفرق ذاتها التي وقفت على لحوم بيضاء من دون شهادة صحية بيطرية. مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك. لحم أبيض داخل آلة الفرم لا تخضع لشروط النظافة، ومرمية على الأرض. مثّلت عينة بسيطة مما تكتشفه مثل هذه المداهمات اليومية للمصالح الرقابية لدى بعض المطاعم بولاية الجلفة. وهو ما عدّتهُ مصالح الرقابة تصرفات غير مسؤولة ولاأخلاقية قد تؤدي بالمستهلك إلى الوفاة تسمّما.

ويدعو ذلك المواطنين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر عند شراء اللحوم البيضاء الطازجة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالف. وأكدت مصالح التحارة أن مثل هذه العمليات الرقابية تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة. والتصدي لكل ما يهدد سلامة المواطنين بولاية الجلفة.