الجلفة: إتلاف 691 هيكل للحم خروف مستورد

حجز أعوان الرقابة للمفتشية الإقليمية للتجارة بحاسي بحبح رفقة المصالح البيطرية و مصالح الدرك الوطني، أمس، 12 ألف و730 كلغ من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وحسب بيان صفحة مديرية التجارة وترقية الصادرات، فإن ذات المصالح، مكنت خلال خرجة ميدانية في إطار العمل الرقابي الذي يهدف لحماية المستهلكين. من حجز كمية أزيد من 12 ألف من لحم خروف مستورد، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

حيث تم إتلاف ل691 هيكل من لحم غنمي طازج مستورد بوزن اجمالي قدر ب 12730 كلغ على مستوى مركز الردم التقني بحاسي بحبح، و ذلك على إثر معاينة عدم صلاحيته للاستهلاك. مع استدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.