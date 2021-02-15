الجلفة.. إجلاء تلميذ من داخل متوسطة تعرّض لحروق على جسمه بالادريسية

تعرض تلميذ يدرس بإحدى المتوسطات ببلدية الإدريسية في الجلفة، في حادثة غريبة لم تكشف أسبابها إلى حروق خطيرة من الدرجة الثانية.

وكشف مصدر “النهار”، أن إسعافات الحماية المدنية بالادريسية، تدخلت في حدود الساعة التاسعة و39 دقيقة، لأجل إسعاف تلميذ تعرض لحروق.

وأكد ذات المصدر أن التلميذ يبلغ من العمر 16 سنة له حروق من الدرجة الثانية على مستوى كامل جسمه.

وتم اجلاء التلميذ على جناح السرعة الى مستشفى الادريسية.

وتجدر الإشارة، إلى أن أسباب الحريق تبقى مجهولة في انتظار التحقيق فيها من الجهات المختصة.

وتنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للحماية المدنية،تم تخصيص مروحية تابعة لمصالح الحماية المدنية لنقل التلميذ نحو العاصمة،من أجل تلقي العلاج.