الجلفة: إحتراق سيارات وشاحنات ومحل للمواد الغذائية ببلديات الشارف والبيرين وحاسي بحبح

تدخلت نهار اليوم اسعافات الحماية المدنية لولاية الجلفة، عبر كامل تراب الولاية لكل من الوحدة الثانوية للشارف على الساعة 13:00 بمنطقة “شعبة بن كربوعة” بالطريق الوطني رقم 46 اتجاة بلدية الشارف.

من أجل حريق سيارة نفعية محملة لمواد التجميل ، من نوع “مرسيدس بنز “، اسفر الحادث عن اصابة السائق ومرافقه باصابات متفاوتة أين تم تقديم الاسعافات الاولية وتحويلهما للمستشفى المدني لبلدية الشارف.

من جهة أخرى تم انقاذ ممتلكات معتبرة من طرف اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالبيرين لمحل مواد غذائية بعد نشوب حريق في حدود الساعة 12:48 ، حيث احترق بالكامل بوسط المدينة ، واسعاف صاحب المحل مصاب بفشل عام في عين المكان، وتحويله للمستشفى المدني ببلدية البيرين ، وتبقى اسباب الحريق مجهولة.

هذا وتدخلت أيضا فرق واسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي بحبح من أجل حادث مرور على الساعة 13:48 ؛ يتمثل في اصطدام تسلسلي لشاحنة ذات مقطورة وشاحنة وسيارة بالمكان المسمى منطقة “قلتة السطل” ، الطريق الوطني رقم 1 اتجاه بلدية عين وسارة ، كما أدى الحادث الى احتراق كلي للسيارة من نوع ” شيفروليه كروز ” ، و شاحنة من نوع ” دلتا ” و ايضا لشاحنة من نوع ” مان ” ذات مقطورة وأسفر الحادث عن اصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة لامرأتين تبلغان من العمر 18 و 75 سنة ، و رجلين يبلغان 21 و 54 سنة، أين تم اسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهما على جناح السرعة للمستشفى الاستعجالي لبلدية حاسي بحبح.