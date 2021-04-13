الجلفة: إختناق 7 أشخاص من عائلة واحدة بسبب إستنشاقهم للغاز

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الجلفة: إختناق 7 أشخاص من عائلة واحدة بسبب إستنشاقهم للغاز
بقلم أمينة داودي

تسبب إنبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون في إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة باختناق وضيق في التنفس بولاية الجلفة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة اليوم في حدود الساعة 1سا و30 د.

وتدخلت الحماية لأجل اختناق 7 أشخاص من عائلة واحدة جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وذلك بحي بربيح بمدينة الجلفة، وتتراوح أعمار المصابين مابين 4 سنوات و68 سنة تعرضوا لحالات إغماء وتقيء.

أين تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ونقلهم إلى المستشفى بحي شعباني بالجلفة وهم في حالة مستقرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=984417

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com