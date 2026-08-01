الجلفة: إخماد 5 بؤر والسيطرة على حريق بغابة الخنق القديم

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، بالتنسيق مع مصالح الغابات، من إخماد والسيطرة على 5 بؤر من أصل ثماني بؤر اندلعت، اليوم، بغابة منطقة الخنق القديم التابعة لبلدية سيدي بايزيد، دائرة دار الشيوخ.

فيما تتواصل عمليات التدخل الميداني لإخماد ما تبقى من النيران ومنع امتدادها.

وأوضح بيان للحماية المدنية، أن فرق التدخل التابعة للوحدة الثانوية بدار الشيوخ، مدعومة بأعوان الوحدة الثانوية بحاسي بحبح والوحدة الرئيسية بالجلفة. تدخلت على الساعة 14:43 عقب تسجيل حريق غابي بالمنطقة. حيث تم عند الوصول إحصاء ثماني بؤر متفرقة، لتباشر الفرق عمليات الإخماد بالتنسيق مع مصالح الغابات.

وأضاف المصدر ذاته أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على 05 بؤر. بينما تتواصل الجهود الميدانية لإخماد البؤر المتبقية إلى غاية السيطرة الكاملة على الحريق.

وثمنت مصالح الحماية المدنية روح التضامن التي أبداها المواطنون، داعية في الوقت نفسه إلى التحلي باليقظة والحذر. وعدم الاقتراب من مناطق النيران أو تعريض أنفسهم للخطر. مع ضرورة الالتزام بتوجيهات فرق التدخل وترك عمليات الإخماد للجهات المختصة. بما يضمن سلامة الجميع ويساهم في إنجاح جهود مكافحة الحرائق.