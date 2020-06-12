الجلفة.. إصابة عائلة كاملة وجرح 5 آخرين في حادث مرور بتعظميت والبيرين

أصيب أفراد عائلة كاملةوجرح 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور وقعا بمنطقة تعظميت و البيرين بالجلفة.

تدخلت، ليلة أمس الخميس، إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالادريسية واسعافات الوحدة الثانوية لعين الابل في حدود الساعة 00 ليلا و5 د، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع هيونداي اكسنت “hyundai accent GPL ” بالطريق الوطني رقم 01 “ب” بمنطقة “فكيرينة” بن حامد بلدية تعظميت.

السيارة كان على متنها عائلة اصيبوا اصابات متفاوتة الخطورة تتراوح اعمارهم بين الـ 52 سنة للرجل و52 سنة للمرأة وطفل 14 سنة، طفلة 13سنة، طفلة 11 سنة.

حيث تم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة في عين المكان ونقلهم الى مستشفى الادريسية.

من حانب آخر، شهدت بلدية البيرين، حادث مرور مماثل اين تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالبيرين في حدود الساعة 11 سا و 35 د.

وذلك بالطريق الوطني 40 ” أ” باتجاه عين الحجل، لاجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع رونو كليو.

حيث اسفر على اصابة 5 ضحايا ، 2 منهم بدون اصابات، و3 آخرين اصيبوا بإصابات خفيفة.

حيث تتراوح اعمارهم بين رجل 52 سنة، امراة 54 سنة و طفلة 14 سنة.

هذا و قد تم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة في عين المكان وتحويلهم الى المستشفى بذات البلدية.