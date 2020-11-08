الجلفة.. إصابة 07 أشخاص في حادث اصطدام شاحنة بسيارة في حد الصحاري

أصيب اليوم الأحد، 07 أشخاص في حادث تصادم بين شاحنة وسيارة ببلدية حد الصحاري شمال شرق ولاية الجلفة.

و حسب بيان الحماية المدنية، فقط تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بحد الصحاري صباح اليوم، في حدود الساعة 11سا 25 د بالطريق الوطني رقم 89 لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة من نوع شاكمان وسيارة من نوع بيجو 404 مخلفا إصابة 07 ضحايا باصابات متفاوتة الخطورة. وتترواح أعمار الضحايا مابين 17 و 36 سنة، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة ونقلهم لمستشفى حد الصحاري، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ظروف ملابسات الحادث.