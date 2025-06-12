الجلفة: إصابة 10 أشخاص جراء نشوب حريق بشقة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، إصابة 10 أشخاص، في حريق داخل شقة لولاية الجلفة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية الجلفة، فإن الأخيرة تدخلت، صبيحة اليوم في حدود الساعة 10:49 ، لأجل نشوب حريق على مستوى شقة بالطابق الثالث R+3 بحي هواري بومدين “القطب الحضري الجديد” بمدينة الجلفة.

وتم السيطرة على الحريق دون انتشاره إلى باقي الشقق المجاورة. حيث تم تسجيل خسائر بشرية تمثلت في اصابة شخص يبلغ من العمر 36 سنة و وتعرض 09 ضحايا لضيق في التنفس تتراوح اعمارهم ما بين 02 سنتين و38 سنة .