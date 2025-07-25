الجلفة: إصابة 178 شخصا بتسمّم غذائي!

شهد، مساء نهار أمس، مستشفى البيرين شرق ولاية الجلفة، حالة استنفار قصوى، بعد وصول العشرات من المواطنين، المصابين بتسمّم غذائي، جرّاء تناولهم لحلوى “الملفاي” بأحد مقاهي المدينة.

ووصل 131 مصابا إلى المستشفى، أمس الخميس، قبل أن يرتفع عددهم اليوم الجمعة، إلى 178 مصابا، بعد وصول 47 حالة جديدة.

ويشتبه اقتناء “الملفاي”، من قبل أحد أصحاب المقاهي، من موزع كان يوميا ينقلها إلى بلدية البيرين. قادمة إليها من بلدية عين بوسيف التي تبعد حوالي 30 كلم.

وفي انتظار التحقيقات المعمّقة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التسمّم الغذائي ومصدره.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإنّ المصابون، كانوا قد تناولوا “الملفاي” في أحد المقاهي بالمنطقة.

وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور أعراض التسمّم مع ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال مصحوب بآلام البطن. ما استدعى تدخل أطباء متخصّصين في الأوبئة و الوقاية.

وغادر جميع المصابون، المستشفى، المرضى بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة. فيما بقيت حالتين فقط، وهما تخضعان للمراقبة الطبية.

ومن جهة أخرى، سجلت الحادثة، حالة طوارئ من طرف المصالح الصحية المعنية بسلامة وصحة المواطن بولاية الجلفة.

حيث علمنا بأن الوالي المنتدب بولاية عين وسارة المنتدبة تنقل إلى مستشفى البيرين. للوقوف على حالة المصابين والتحقيق في أمر التسمم الغذائي ومصدره.