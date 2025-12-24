الجلفة: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور بعين الرومية 

شهد الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط، بالمكان المسمى “عين الرومية” ببلدية عين الإبل جنوب ولاية الجلفة، حادث مرور أسفر عن إصابة ثلاثة (03) أشخاص بجروح.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن وحدات الحماية المدنية بولاية الجلفة تدخلت من أجل حادث مرور، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أكدت ذات المصالح على ضرورة اليقظة والحذر من قبل مستعملي الطريق.

